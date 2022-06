Oggi è un altro giorno, Flavio Insinna gela Serena Bortone: una domanda imbarazzante

02 giugno 2022 a

Flavio Insinna non ama parlare della sua vita privata. Ecco perché quando Serena Bortone ha provato a chiedergli qualcosa sulla fidanzata, il popolare conduttore ha preferito non sbottonarsi. Tutto è iniziato quando la padrona di casa, nel salotto di Oggi è un altro giorno, gli ha chiesto: "Di te chi si prende cura?”. Insinna, a quel punto, ha provato a buttarla sullo scherzo dicendo: “La Rai!”.

La Bortone, però, ha insistito e ha ribattuto: “Sì, ma anche qualcun altro!”. Il conduttore, però, ha continuato a non dire nulla. Si è limitato a sorridere rispondendo a monosillabi: “Sì no, certo, sì”. La presentatrice allora, dopo aver capito che non avrebbe ottenutto nessuna risposta, ha tentato di cambiare argomento, passando al videomessaggio a sorpresa di Claudia Gerini: “Va bene, dai”.

A quel punto Insinna ha giocato: “Dai, mettimi in imbarazzo!”. La Bortone però è passata lo stesso alla Gerini. Terminato il video con le belle parole dell’attrice romana, il conduttore de L'Eredità ha ringraziato la collega e amica. Salvo poi tornare sull'argomento fidanzata. In particolare ha spiegato perché non ama parlare della sua compagna: "Scusa, posso dire una cosa? Certo che c’è chi si prende cura di me a casa. E' che, poeticamente parlando, l’amore resta grande meno ne parli. Ognuno fa quello che vuole della propria vita, social o cose per carità. Ho il terrore di parlare di quella roba lì, come un cristallo che appena ne parli si rompe”.

