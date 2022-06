Domenica In, Mara Venier "punita" all'ultima puntata: ecco quanto tempo le concedono

Francesco Fredella 03 giugno 2022 a

Domenica 5 giugno alle ore 14 su Rai 1 l’appuntamento è con l’ultima puntata stagionale di Domenica in, lo storico contenitore del pomeriggio del giorno di festa della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo diretto e condotto da Mara Venier. Si tratterà di una puntata più breve del consueto perché poi la linea passerà alle ore 15.50 a uno Speciale del Tg1 che racconterà la Parata per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta (il ‘Platinum Jubilee Pageant’), Vediamo insieme come nostra consuetudine quale sarà il menù dell’ultimo appuntamento di questa edizione 2021-2022 di Domenica in, edizione baciata da ottimi ascolti, più alti ancora degli eccellenti delle passate serie di questo tradizionale appuntamento della domenica pomeriggio di Rai 1.

Una grande, grande, festa. A Domenica in arrivano super ospiti e Mara Venier - regina indiscussa di Rai 1. Riconfermata alla guida della prossima edizione. Negli studi Frizzi arriva Bobby Solo, che torna con la rubrica “Canzoni a richiesta”. Non è l'unica sorpresa: ci sarà anche Fabrizio Moro che presenterà “Oggi”, il suo nuovo brano. In studio arriverà anche Ermal Meta con cui canterà il pezzo “Non mi avete fatto niente“. Il cantante, che è stato in gara a Sanremo, presenterà il suo libro “Domani e per sempre": una storia che racconta il percorso di un ragazzo alle prese con i conflitti del Novecento.

Grande ospite: Cesare Cremonini, che è stato lo scorso febbraio a Sanremo per la prima volta dopo la chiamata di Amadeus. Da zia Mara torna pure Francesco Gabbani con la sua band per cantare una delle tante hit dell'estate. Infine, un altro grande momento emozionante con Andrea Sannino, che canterà in studio. Mara, ci dicono, è molto emozionata. Nell'attesa puntata di domenica arriverà pure Franco Ricciardi per presentare il suo nuovo brano “Te voglio troppo bene” e il grande Bruno Venturini con un classico come “Reginella”.

