Ilaria D'Amico torna su Rai 2? Clamorose voci su Massimo Allegri: pare che loro due...

Ilaria D'Amico torna in tv? A sganciare la bomba è stato Alberto Dandolo su Oggi. Secondo lui, infatti, la conduttrice potrebbe essere messa al timone di un talk in prima serata su Rai 2. "Anche se non serviva - scrive Dandolo - la giornalista sportiva, rappresentata dal potente agente Beppe Caschetto, in questa "operazione" ha avuto un supporter d'eccezione". Pare si tratti del suo grande amico Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus.

Allegri, secondo Dandolo, sarebbe "assai stimato da un influente dirigente Rai che considera preziosi i suoi consigli e le sue indicazioni". In ogni caso, non è la prima volta che per la D'Amico si parla di una trasmissione tutta sua in prima serata: già qualche settimana fa Giuseppe Candela aveva parlato di un "un programma informativo ma non solo politico” in prima serata. Per lei, comunque, si tratterebbe di un ritorno e non di un esordio perché la presentatrice ha iniziato la sua carriera proprio nella tv di stato, prima di passare a Sky.

Poi, dopo essersi dedicata, tra il 2018 e il 2020, al mondo del calcio, ha scelto di allontanarsi dagli impegni televisivi per stare accanto alla sua famiglia. Intanto prosegue a gonfie vele la storia con Gigi Buffon, che in un'intervista di qualche settimana fa ha detto: "Troviamo sempre il modo di essere felici. Sappiamo sorridere e scherzare. Oltre all’attrazione, c’è condivisione”.

