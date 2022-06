Non è l'Arena, ira-Giletti dalla piazza Rossa: "Ma che, stiamo scherzando?", si scatenerà l'inferno

05 giugno 2022 a

Si scaldano i motori per la puntata di Non è l'Arena di questa sera, domenica 5 giugno: Massimo Giletti andrà in onda direttamente dalla piazza Rossa di Mosca, laddove intervisterà Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov.

E, ovviamente, è subito polemica: perché va in Russia? Che cosa va a fare a Mosca? E Giletti, da par suo, a poche ore dalla diretta risponde subito a chi punta il dito: "Io son cresciuto con Giovanni Minoli, che considero uno dei giornalisti più importanti che abbiamo in Italia. Lui mi ha sempre detto: mai guardare del binario una sola linea", ricorda Giletti interpellato a RTL 102.5,

In precedenza, Giletti aveva già trasmesso una puntata dall'Ucraina, da Odessa per la precisione. E aggiunge: "Non capisco, sinceramente, questo atteggiamento di una parte del giornalismo. Il giornalista deve guardare coi propri occhi, la realtà in cui si trova racconta. Non puoi pensare di avere dei muri anche tra i giornalismi, ma che stiamo scherzando? Se vai in Ucraina va bene, se vai in Russia non va bene?". E ancora: "Bisogna vedere con i proprio occhi per raccontare certe cose", ha concluso Giletti.

