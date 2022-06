L'Eredità, "a distanza di vent'anni...": la bomba su Flavio Insinna, ora è tutto chiaro

05 giugno 2022 a

Elogio de L'Eredità, il programma di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Il motivo? I suoi grandi successi nonostante i vent'anni sulle spalle. Come riferisce IL Corriere della Sera, "il programma continua a funzionare più che egregiamente, segno che la televisione - specie quella del daytime - è fatta di continuità e ritualità".

Sembrano e sono lontani i tempi in cui andava in onda la prima edizione del gioco a premi. Riportando indietro l'orologio parliamo dell'estate del 2002. E infatti quella di quest'anno è stata la ventesima edizione. "Il programma condotto ora da Flavio Insinna (dopo Amadeus, Carlo Conti e Fabrizio Frizzi, cui oggi sono dedicati gli studi nei quali si produce) si concluderà questa sera per tornare, come di consueto, a settembre, e dare un po' di riposo alla formula". in totale si contano 4.400.000 spettatori medi nel corso della settimana e quasi il 26% di share.

Cifre che riescono a dare un grande scossone a viale Mazzini. Il segreto sta però nella formula: la curva del preserale trascina la platea televisiva che si amplia verso la prima serata, e il gioco a premi lo fa con la formidabile "ghigliottina". Ossia il gioco finale che rappresenta per i partecipanti e per i telespettatori una vera e propria sfida con se stessi.

