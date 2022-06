DiMartedì, Sallusti asfalta in due minuti Di Battista: "Tu non mi fai paura"

08 giugno 2022 a

A Di Martedì, il talk show condotto da Giovanni Floris si parla della lista apparsa sul Corriere della Sera con i filo-putiniani italiani. Tra gli ospiti ci sono Alessandro Di Battista e Alessandro Sallusti, direttore di Libero. E proprio Sallusti a un infervorato Dibba, risponde per le rime. Il grillino attacca le liste di proscrizione del Corriere e il direttore di Libero gli rinfresca la memoria:

"Quando Di Battista comandava nel Movimento Cinque Stelle, tutte le settimane appariva una lista con i giornalisti sgraditi. Lui non ha il diritto di indignarsi per queste cose". In studio è partito immediatamente un lungo applauso per sottolineare l'incoerenza di Dibba. Ma Sallusti subito dopo ha rincarato la dose: "Io in quelle liste ero sempre tra i primi dieci, per cui lezioni di libertà da Di Battista anche no".

E altro applauso dello studio. Dibba imbarazzato non è risucito nemmeno a ribattere, ha incassato i colpi senza fiatare. Poi in un goffo e disperato tentativo di rispondere, Di Battista ha citato le parole di Silvio Berlusconi che ha chiesto una mediazione per il conflitto in Ucraina ascoltando le ragioni della Russia. Sallusti ha immediatamente fermato Dibba affermando di non aver condiviso quella posizione. Ma il dibattito è degenerato nella provocazione di Di Battista che ha affremato: "Tu forse hai paura". Rapida la risposta di Sallusti: "Io non ho paura e ti garantisco che tu proprio non mi fai paura". Insomma ancora una volta Di Battista ha perso un'occasione per tacere.

