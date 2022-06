CartaBianca, Mauro Corona: "Tu una coscienza non ce l'hai", il commovente appello per Gianluca

08 giugno 2022 a

a

a

Mauro Corona commuove il pubblico a CartaBianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer su Rai Tre. Lo scrittore di fatto ha voluto rivolgere un appello a chi ha fatto un gesto ignobile: rubare il cellulare di ragazzo morto di tumore. Gianluca se n'è andato a soli 18 anni dopo aver combattuto una battaglia durissima contro un male a cui non è riuscito a sfuggire. E così lo scrittore ha voluto dedicare un appello a chi ha rubato lo smartphone del povero Gianluca: "Non ti chiedo di metterti una mano sulla coscienza perché non ce l'hai. Ma devi restituire il cellulare alla mamma di Gianluca".

"Salvini e Meloni insieme?": Mauro Corona, una profezia da incubo sui leader del centrodestra

Una frase questa che ha colpito e non poco gli ospiti presenti in studio e la stessa Bianca Belinguer che di fatto ha ascoltato in silenzio l'accorato appello di Corona. Subito sui social in tanti hanno mostrato tutta la loro vicinanza alla famiglia di Gianluca che oltre al dolore della perdita più dolorosa che ci sia, quella di un figlio, devono fare i conti anche con la sparizione del suo cellulare. In quel telefono ci sono le foto del ragazzo, l'ultimo contatto con la realtà che può essere custodito, ora che non c'è più, solo tra le mani della famiglia.

"Cosa gli è successo. Nell'ultima puntata di CartaBianca...": voci impazzite su Mauro Corona

Ma un gesto vergognoso ha voluto negare questo conforto a chi ha perso tutto in pochi mesi con la morte di un ragazzo che aveva ancora tanta voglia di sorridere alla vita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.