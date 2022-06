Non è l'Arena, Giletti sotterra Orsini: "Se in Russia ci fosse uno come lei...", scacco matto a La7

13 giugno 2022 a

a

a

"Sono pacifista, non faccio parte di nessuna rete collegata al Cremlino". Alessandro Orsini rifiuta l'etichetta di "putiniano" e annuncia di voler portare in tribunale niente meno che il Corriere della Sera. Massimo Giletti, che lo intervista ancora una volta a Non è l'Arena, su La7, prova però a infilzarlo: "Io dal viaggio che ho fatto a Mosca torno con una certezza: se in Russia ci fosse uno come lei, difficilmente potrebbe parlare come lei fa in Italia. E' d'accordo con me o no?".

“Toglietemelo”. Giletti, cosa compare alle sue spalle: mentre Sallusti si collega… | Guarda

"In parte - sospira il professore di Sociologia del terrorismo internazionale alla Università Luiss di Roma -, anche in Russia ci sono intellettuali che non vengono arrestati e che esprimono il loro dissenso nei confronti di questa guerra. Io faccio parte di una comunità ideale, con cui non ho contatti diretti con persone in carne e ossa, e queste persone sono i pacifisti. Questi pacifisti sono in Russia, in Italia e in tanti altri Paesi". "Il mio dovere morale - prosegue Orsini - è spiegare quello che sta accadendo e far capire alle persone che ci sono soluzioni migliori di quelle che ci vengono prospettate dai governi europei e dalla Nato. Il fatto che io sia libero di parlare mi pone nella condizione di criticare certe scelte".





"Se lei fosse in Russia...". Massimo Giletti e Orsini, guarda il video di Non è l'Arena

"Io sarei moralmente indegno se avendo la possibilità di parlare liberamente, non parlassi. I miei colleghi russi in carcere, con cui non ho nessun contatto, potrebbero dirmi: 'Orsini dovresti vergognarti, puoi parlare e non lo fai. Allora sei un vigliacco, sei davvero una persona spregevole".

"A me sembra una cretina". Sallusti sfida Giletti: "Sei andato a Mosca, sai cosa dovevi fare?" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.