Domenica In, clamoroso sfogo di Mara Venier: "Non è stato sempre facile"

Francesco Fredella 06 giugno 2022 a

a

a

Chiude la puntata in lacrime, piange. Si commuove. Per Mara Venier, regina di Domenica in, si tratta di un momento davvero toccante: "Domenica in" chiude i battenti. “Non è stato sempre facile”, dice con un periodo, in questi due anni, di Covid e lockdown. Impossibile dimenticare lo studio di Domenica in vuoto, senza pubblico e senza ospiti, tutti collegati da casa. Ma Mara ce l'ha fatta, come sempre. Si conclude così l'ennesima stagione di successo per la sua Domenica in, che torna a settembre e che quest'anno regala lo show serale in chiusura di palinsesto. Mara Venier, sempre più amata dal pubblico, chiude in lacrime ricordando la perdita della sua amata suggeritrice Carmela. “Non è stato sempre facile, ma ce l’abbiamo fatta. Ci abbiamo messo il cuore”, dice davanti alle telecamere.

Domenica In, Mara Venier "punita" all'ultima puntata: ecco quanto tempo le concedono



E se qualcuno le chiede quando staccherà la spina della tv, lei risponde così: “Andrò in pensione quando il pubblico smetterà di seguirmi”. Mara Venier è una certezza non solo per il palinsesto di Rai1, ma anche per tutta la tv italiana. Sa dribblare tra spettacolo, attualità, Covid e guerra.



Paola Ferrari, agguato a Mara Venier? La clamorosa offerta che agita la Rai

Ma l'ultima puntata non è facilissima a causa del caldo. "Si è rotta l’aria condizionata e stiamo grondando tutti di sudore”, svela la Venier che chiede ai tecnici in studio di risolvere il problema poiché "fa caldissimo" nella Capitale. Altro piccolo inconveniente che riesce a superare brillantemente come sempre accade. Mara è una vera professionista, una regina della tv italiana che sta vivendo una nuova primavera.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.