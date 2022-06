Domenica In, la struggente frase di Mara Venier: "Non lo farò". All'ultima puntata...

05 giugno 2022 a

Domenica In saluta i telespettatori di Rai 1. Mara Venier chiude la stagione con la puntata di domenica 5 giugno. E lo fa con una promessa: "Non piangerò", conferma per poi spiegare: "Oggi vi saluteremo, ma solo per ora... perché da settembre noi...". Ma la conduttrice non fa in tempo a finire che subito parte la band con la canzone e le parole di Vasco Rossi "Noi siamo ancora qua".

La Venier spiega agli ospiti che "oggi festeggeremo questa edizione con un sacco di ospiti, amici e professionisti". Tra loro Francesco Gabbani. È il cantante a lasciarsi andare a una lunga confessione. Ricordando il suo successo, l'artista afferma: "Tutto è accaduto in pochi anni, dal 2016 son passati 6 anni, ma è andato tutto molto bene".

E poi, incalzato dalla Venier: "Se sono sereno? Provo ad esserlo ma nella vita ci sono sempre momenti più luminosi e altri più bui ma il mio percorso musicale l’ho sempre fatto senza costruire troppo". Per lui la felicità è dunque una ricerca continua: "Ricercarla è sempre una costante. Per molti e una ricerca nel futuro, come se si dovesse arrivare a una meta. Io invece provo a cercarla nel presente. Io sento di ricercarla e di trovarla nelle cose piccole, nella quotidianità e nei singoli momenti da vivere ed assaporare fino in fondo".

