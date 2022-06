Antonella Clerici, "le parti del corpo che stanno cedendo": la più intima delle confessioni

13 giugno 2022 a

Senza infingimenti, con la massima trasparenza, Antonella Clerici parla dei problemi fisici correlati alla sua età. Da anni una colonna in Rai e non solo con i suoi programmi di cucina, la Clerici, 58 anni, si sbottona in un'intervista concessa a Repubblica, laddove parla dei problemi legati alla menopausa. Già, un momento della vita che riguarda tutte le donne, con i suoi problemi e le sue correlazioni.

"Se penso al vestito indossato a Sanremo nel 2010, alla mia età non lo metterei più", premette il volto di È sempre mezzogiorno. E ancora: "Credo che tutta Italia conosca i miei disturbi per la menopausa. E bisognerebbe parlarne di più, non c’è niente da vergognarsi - sottolinea con orgoglio -. Le mie spettatrici sono cresciute con me: anche a me cedono parti del corpo che prima stavano su. Mica sono diversa dalle altre", ammette con schiettezza e fierezza.

Dunque, Antonella Clerici rivela quello che ha tutta l'aria di essere un suo segreto: "Non mi metto in competizione, sono una donna piacente con i suoi difetti. Se sono fuori forma lo dico, il rapporto col pubblico è diretto". Quindi rimarca come pensa che sia un errore grossolano e un poco stupido quello di chiedere alle donne di essere perfette, sempre e comunque: "Ho avuto successo grazie alla mia imperfezione. Alle ragazze dico: siate imperfette, diverse, anzi uniche, come dice la meravigliosa Drusilla Foer. Io ero sempre troppo: troppi chili, troppo riccia, troppo bionda. Poi studiate, non si può fare tv con l’ignoranza. Per condurre, la cultura non è un optional, devi saper coniugare i verbi", ha concluso Antonella Clerici.

