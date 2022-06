Otto e Mezzo, ritorno-choc per Lilli Gruber: "Conduco da casa", uno spaventoso calvario

13 giugno 2022 a

Era assente alla conduzione di Otto e Mezzo ormai dal lontano primo giugno. Si parla, va da sé, di Lilli Gruber, sostituita per questo lungo periodo da Giovanni Floris, che ha orchestrato le operazioni nello studio di La7 per il talk-show in access prime time dalle tinte rosso spinte.

Ma oggi, lunedì 13 giugno, ecco il gran ritorno di Lilli la rossa. Ritorno annunciato a pochi minuti dall'inizio della puntata sull'account twitter ufficiale di Otto e Mezzo e dunque da Enrico Mentana, che le ha ceduto la linea con grandissimo ritardo a causa dello sforamento dovuto a un tg extra-large per le elezioni amministrative il cui spoglio è avvenuto nel pomeriggio.

Ma, eccoci alla grande sorpresa, quando poco prima delle 20.50 inizia la puntata di Otto e Mezzo, scopriamo che Lilli Gruber conduce ma in collegamento dal suo appartamento. E spiega: "Conduco da casa perché sono ancora positiva, per fortuna asintomatica. Questa è la riprova che questo virus è tutt'altro che finito".

Già, Lilli infatti aveva avuto un contatto con un positivo al coronavirus, per poi risultare positiva al tampone. E ha dovuto rinunciare alla conduzione poiché, si è appreso, era anche asintomatica: insomma, non è stata una banale influenza. Ora, per fortuna, i sintomi sono passati. E così eccola, in collegamento da casa, ma ancora positiva a quasi due settimane dal contagio.

