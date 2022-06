laria D'Amico si prende la Rai, ecco dove la vedremo a settembre

15 giugno 2022 a

Ilaria D'Amico torna in Rai. Dopo 20 anni la conduttrice ritorna in viale Mazzini. Si tratta di una delle novità più importanti dei palinsesti della tv pubblica annunciate oggi da Antonio Di Bella, direttore dell'approfondimento Rai. Tra le novità c'è anche la partenza di Lucia Annunziata per l'Ucraina dove rimarrà per tutta l'estate a raccontare cosa sta succedendo in questa guerra senza fine tra Kiev e Mosca. La D'Amico debutterà a settembre su Rai 2 con una trasmissione, voluta e realizzata dall'ex "Iena" Alessandro Sortino, che segue - come ha spiegato Di Bella - le linee del piano editoriale e industriale e risponde alle esigenze di rinnovamento in risposta alle criticità riscontrate nei talk show.

D'Amico - secondo quanto riferito dallo stesso Di Bella - è risultata il profilo più adatto per la conduzione, dopo specifiche ricerche di marketing. Il programma viene definito, nelle linee guida, "leggero, irriverente, emozionale, empatico, coinvolgente, divertente e adatto a una rete fondata sull'intrattenimento".

Il format sarà particolare. Ci sarà l'esposizione di un argomento da parte di un ospite senza interruzioni, una sorta di monologo sulla linea dei Ted talks. Subito dopo ci sarà un dibattito coordinato dalla stessa D'Amico con gli ospiti in studio che approfondiranno il tema trattato nella puntata. Insomma, dopo l'esperienza nel 2002, la D'Amico torna in Rai per una nuova, stimolante, avventura.

