Tg1, Francesco Giorgino? Attenzione a come saluta il pubblico: cosa c'è dietro, clamoroso in Rai?

"Grazie per la vostra attenzione e arrivederci a tutti". Letto così, il congedo di Francesco Giorgino ai telespettatori del Tg1 sembra classico, quasi rituale. A chi l'ha visto in diretta, però, qualche dubbio è venuto. Lo storico mezzobusto Rai infatti è molto composto, ma nel suo sguardo c'è un velo di tristezza, di malinconia. E poi il saluto con la mano destra, agitata come a lasciare fisicamente la sua postazione, e un cenno del capo con piccola interruzione della frase, indizio di commozione secondo molti utenti sui social. Il video, pochi secondi, ha fatto subito il giro della Rete rimbalzando poi non appena è esplosa l'indiscrezione del Corriere della Sera sul siluramento che sarebbe stato deciso da Monica Maggioni in persona.

Il direttore del Tg1, scrive il Corsera (e l'indiscrezione è stata confermata in mattinata anche dal sito di gossip televisivo Davidemaggio.it), avrebbe deciso di rimuovere dalla conduzione del tiggì delle ore 20, l'ammiraglia dell'informazione di viale Mazzini, proprio Giorgino e le sue due colleghe Emma D’Aquino e Laura Chimenti Motivo? I tre giornalisti avrebbero respinto, a fine maggio, la richiesta della direzione di rendersi disponibili a "presidiare a turno la rassegna stampa delle 6.30 del mattino".

Su Twitter, Giorgino, D'Aquino e Chimenti vengono sprezzantemente definiti "i disertori della rassegna stampa" ma la situazione, sussurrano in Rai, è decisamente più complicata e composita, con un braccio di ferro che andrebbe avanti da tempo e di cui la "rassegna stampa" sarebbe semplicemente la goccia (qualcuno dice la provocazione) che ha fatto traboccare il vaso. A pagare pegno, più di tutti, sarebbe stato Giorgino: secondo Il Giornale d'Italia, infatti, mentre D'Aquino e Chimenti sarebbero state ricollocate nell'edizione del Tg1 delle 13.30 (comunque una "retrocessione", Giorgino sarebbe stato rimosso direttamente. Avevano invece accettato la proposta di coprire l'alba gli altri mezzibusti Rai Alessio Zucchini ed Elisa Anzaldo.

