Netflix, orrore sul set: morti due attori. Come perdono la vita, esplode la polemica

Un terrificante dramma colpisce Netflix: due attori morti durante le riprese. La tragedia è avvenmuta durante le registrazioni della serie The Chosen One, uno dei nuovi progetti del colosso dello streaming.

A perdere la vita sono Raymundo Garduno Cruz e Juan Francisco Gonzalez Aguilar (il cui nome d'arte è Paco Mufote), morti in un terribile incidente: i due erano a bordo di un furgone che si è ribaltato proprio in prossimità del set e dal luogo delle riprese, a Santa Rosalia, in Messico.

Dopo la disgrazia, gli amici dei due attori - come rivela il Daily Beast - hanno attaccato in modo durissimo la produzione, sostenendo che gli stessi membri del cast si erano più volte lamentati per le condizioni di sicurezza e per trasporti e logistica scadenti.

Per ora, Netflix non ha rilasciato commenti. Le riprese di Chosen One, come detto, sono state sospese. La serie è un adattamento del fumetto American Jesus di Mark Millar e narra la vicenda di un ragazzo di 12 anni che scopre di essere Gesù Cristo e di avere una missione di importanza ineguagliabile: salvare l'uomo.

