Non è la Rai, i retroscena-choc di Eleonora Cecere: "Bambole vodoo e peli pubici"

Angela Di Cosimo fa un tuffo nel passato. L'ex ballerina di Non è la Rai rivanga gli anni '90, quando a solo tredici anni divenne una delle ragazze più invidiate d'Italia. Non tutto però era come appariva, con la fama le cose cambiarono. Raggiunte dal magazine del Corriere della Sera "7", alcune di loro spiegano il giorno in cui tutto cambiò: "Arriva una bambolina - racconta anche Eleonora Cecere - un’altra, e un’altra. L’ultima con uno spillo in testa e un cappio al collo, insieme a un biglietto che diceva “questa sei tu”. Erano bamboline voodoo".

Sempre Eleonora: "Un giorno ricevo un cd, eravamo al Palatino, io, Ilaria, Angela, Pamela scendiamo in sala prove per ascoltarlo. Lo mettiamo e parte la voce di uomo che dice: 'Eleonora, ti farò molto male'". Come lei fu spaventata anche Angela che a quei tempi ricevette diversi regali preoccupanti come "una valigetta ventiquattrore con dentro santini e peli pubici". Oltre a quelle, alle giovanissime arrivarono minacce di morte, foto sconce, lettere volgari. Una situazione che peggiorava sempre più al punto che Eleonora racconta che "solo a casa mi sentivo al sicuro".

Per loro infatti non c'era pace, dovunque andavano venivano inseguite e a volte insultate: "Un pomeriggio citofona una tizia che mi chiede di scendere. Io scendo, e lei dice che vuole menarmi, motivo: il fidanzato l’ha lasciata per colpa mia, si è innamorato di me dalla televisione. La verità è che tutti sapevano l’indirizzo di casa nostra, chiunque poteva venire e farci del male". Non è un caso che chiusa quella parentesi molte di loro hanno preso strade diverse. Ilaria Galassi, ad esempio, fa la badante mentre Angela è insegnante di danza.

