Chiara Ferragni "alla co-conduzione": colpaccio della Rai, cosa le affidano

L'annuncio che tanti aspettavano è finalmente arrivato: Chiara Ferragni salirà sul palco del Festival della musica. Ad annunciarlo niente di meno di Amadeus: "Sarà Chiara Ferragni, la più grande imprenditrice digitale del Paese, ad aprire e chiudere sul palco dell'Ariston il Festival di Sanremo. Sarà lei la co-conduttrice della manifestazione il 7 e l'11 febbraio 2023". Queste le parole con cui il direttore artistico della kermesse ha svelato un'importante novità al Tg1.

E ancora, sulla sua riconferma: "Ho ricevuto il mandato a marzo dal direttore Coletta e dall'amministratore delegato Fuortes - ha aggiunto - quindi ho avuto modo di lavorare già al Festival. Regolamento già realizzato, ho cominciato ad ascoltare le canzoni sia dei giovani, sia dei big e fare già un primo annuncio il 20 giugno relativo alla co-conduzione di Chiara Ferragni. Anzi comincia già da oggi, ufficialmente, il gemellaggio Sanremo- Tg1".

Non ci sarà, almeno se non ci saranno sorprese, Fiorello. Lo showman qualche giorno fa aveva detto: "Sanremo? La mia avventura al Festival è chiusa. Morta e sepolta per sempre". Una frase che fa pensare che Fiorello non sarà a fianco dell'amico e collega Amadeus in questa nuova edizione che di certo non sarà esente da sorprese.

