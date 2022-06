Controcorrente, Veronica Gentili: "Cambio camicia", cosa non torna

24 giugno 2022 a

Doppio appuntamento per Veronica Gentili e il suo Controcorrente. È accaduto mercoledì 22 giugno. Per tenere incollati gli spettatori la conduttrice di Rete Quattro ha fatto ricorso a un simpatico bluff: "Conte sta per arrivare - ha annunciato -, io mi cambio camicia e ritorno qui", sono state le parole sul finale del programma dell'access prime time. Poi i titoli di coda e una breve interruzione. Al rientro, dalla camicia azzurra si è passati a un vestito scuro, ed ecco la Gentili che è tornata davanti alle telecamere. La conduttrice è stata immortalata mentre sfilava per i corridoi degli studi Mediaset. "Buonasera - ha aggiunto -, sto raggiungendo lo studio in questo momento, ho avuto appena il tempo di cambiarmi perché questa sarà una puntata davvero importante".

Peccato però che l'intervista a Giuseppe Conte, alle prese con la scissione nel Movimento 5 Stelle, sia stata registrata nel pomeriggio. Quella della Gentili altro non è stato che una strategia narrativa, un escamotage per far credere a tutti che fosse in diretta. Un mini bluff, a cui se ne è aggiunto un altro: l’intervista a Giuseppe Conte – che ha aperto la trasmissione – era stata infatti registrata nel tardo pomeriggio. Motivo per cui pure i riferimenti al futuro, come se tutto dovesse ancora avvenire ed essere detto, rappresentavano una mera strategia narrativa.

Una gag che non è passata inosservata agli attenti utenti del web: "Veronica Gentili passa da Controcorrente versione access alla prima serata usando il trucco del cambio studio in tempo reale - c'è chi scrive su Twitter - 'Ho avuto appena il tempo di cambiarmi, Conte sta per arrivare'. Ma sia l'introduzione che l'intervista all'ex premier erano state registrate". Nulla di nuovo. Anche Striscia la Notizia adotta spesso tattiche di questo tipo, con i volti seduti dietro al bancone che spesso fuggivano di corsa per giustificare la successiva apparizione negli show di prime time.

