Nek, una impensabile rivelazione: "Chi è per me Gianni Morandi"

Francesco Fredella 27 giugno 2022 a

a

a

Quella di Nek è stata una carriera formidabile, piena di soddisfazioni. Adesso il cantante sarà protagonista di una punta del nuovo programma di Rai 2, che debutterà martedì alle 21.30. Il titolo è: "Dalla strada al palco" e darà risalto ai talenti di tutta Italia. Per Nek la prima vera prima vera prova da conduttore. Il cantante, amatissimo da oltre 30 anni, si racconta a Tele Sette. “Tante volte ed è la scuola più importante. […] E’ stata dura da mandare giù ma in genere sei anche giovane e hai la forza d’animo di riprovarci”.

"Ecco la mia mano oggi". Dramma con la sega circolare, Nek mostra la prima sconvolgente foto: a un passo dalla morte | Guarda





Poi spiega come sarà questo nuovo programma, che avrà un po' di brio. “È giusto dare un po’ di pepe allo show”, racconta ancora Nek. I partecipanti del nuovo programma di Rai2 sono artisti di strada, che saranno sicuramente felici di essere già sul palco di Rai2. Ma, sempre secondo quanto si viene a sapere, ci sarà un pubblico votante e un ospite a giudicarli. “Avremo anche un vincitore, perché è giusto dare un po’ di pepe allo show”, assicura Nek.

Bomba Nek sulla Santanchè: "Me l'hanno chiesto, ho commesso una leggerezza". Twiga e coronavirus, parole (molto) pesanti





Per il cantante si tratta di una bella possibilità, che lo vedrà come conduttore dopo l'esperienza ad Amici (come coach del Serale) e dopo quella quando ha sostituito la Fialdini su Rai1. Ma Nek ha condotto anche due speciali dei Music Awards ed è in lizza per rifarlo anche quest’anno. “Il mio punto d’arrivo è Gianni Morandi. Cantante poliedrico, attore e ha pure condotto Sanremo, che non è semplice”, racconta a Tele Sette. In bocca al lupo, Nek.

“Deficit serio, ma devo reagire”. Nek, rivelazione choc sulle sue condizioni di salute

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.