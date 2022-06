Ilaria D'Amico sbarca in Rai: ufficiale, quale programma le affidano (in prima serata)

28 giugno 2022 a

E venne il giorno della presentazione dei palinsesti Rai. Grande curiosità soprattutto per le tante novità che riguardano Rai2, una rete che in gergo viene definita “spenta” a causa dei bassissimi ascolti degli ultimi anni. Per provare a ravvivare la situazione, sono in programma diverse “prime volte”: a partire da quella di Ilaria D’Amico, che dopo aver lasciato il calcio su Sky si è vista in tv soprattutto in qualità di ospite di Giovanni Floris a DiMartedì.

Ilaria D'Amico si prende la Rai, ecco dove la vedremo a settembre

Alla D’Amico è stato affidato un nuovo talk, intitolato Che c’è di nuovo: si tratta di un programma di approfondimento che porta sulla scena “fatti, persone e storie che interpretano il cambiamento che stiamo vivendo”. Altro nome grosso che sbarcherà su Rai2 è quello di Alessia Marcuzzi, pronta a tornare in tv dopo un anno di riposo, seguito all’addio a Mediaset. Dopo 25 anni passati al servizio dell’azienda di Cologno Monzese, la Marcuzzi è pronta a partire con Boomerissima: un varietà-nostalgia che andrà in onda il martedì e che racconterà personaggi, musica, programmi tv, film, spot e mode degli anni tra il 1970 e il 2000, comparandoli al presente.

"Non esiste il contratto". Ilaria D'Amico, ribaltone e ko: le indiscrezioni dai vertici Rai

A proposito di ritorni in tv, sempre su Rai2 la domenica ci sarà Elisa Isoardi con Vorrei dirti che…, la cui descrizione lascia pensare a una sorta di C’è posta per te defilippiano: “A metà strada tra il factual e l’emotainment, un viaggio per tutta l’Italia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare, persone comuni che hanno contattato il programma perché vogliono ringraziare o chiedere scusa a un proprio familiare”.

