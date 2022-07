In Onda, Massimo Giannini azzera Conte: "Tesoretto? Prima di pensare ai sondaggi..."

04 luglio 2022 a

A In Onda, la trasmissione di La7 condotta da David Parenzo e Concita De Gregorio, grande attenzione è stata ovviamente dedicata alla tragedia della Marmolada, ma non è mancato un passaggio sulle beghe politiche e in particolare sulla “crisetta estiva” di Giuseppe Conte. Andare o restare? Questo è il dilemma del leader del Movimento 5 Stelle.

La discussione a In Onda è partita dal sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana: i grillini continuano la loro caduta libera e sono dati all’11,2% (-0,2 rispetto a sette giorni fa). Praticamente hanno perso due terzi dei voti presi nel 2018, ma questo 11% rappresenta comunque una sorta di “tesoretto” personale per Conte: il problema è però cosa farne e come mantenerlo, continuando a stare al governo o con l’appoggio esterno? “La politica ha smesso di pensare, questo è il vero punto”, ha dichiarato Massimo Giannini.

“Prima di chiedersi dove portare questo tesoretto - ha proseguito - Conte deve chiedersi perché il M5s è passato dal 33 all’11%. Questo discorso riguarda anche la Lega. Se rispondi a questa domanda, hai in automatico la risposta su cosa fare. Il M5s aveva un’identità, ma da quando è entrato nel governo l’ha persa completamente e ha smesso di rappresentare la forza di cambiamento”.

