Reazione a Catena, Marco Liorni: "Quante puntate salteranno", il piano della Rai

Non solo Reazione a Catena, presto Marco Liorni tornerà alla guida anche di ItaliaSì!, la trasmissione del sabato pomeriggio al via il 17 settembre su Rai 1. "Salteremo solo una o due puntate per via dei mondiali di calcio, poi ripartiremo fino a fine stagione", ha spiegato il conduttore in un'intervista al settimanale Intimità. Tv a parte, poi, Liorni ha parlato anche di sé e di alcuni lati poco conosciuti del suo carattere.

"Non sopporto la sciatteria e la superficialità nei confronti di se stessi e degli altri, ritrovarmi questo tipo di persone sul lavoro mi infastidisce, nella vita se non ci si impegna non si realizza proprio niente”, ha detto nell'intervista. Poi, parlando di vacanze, ha spiegato che quest'anno riuscirà a ritagliarsi un momento per sé a novembre per via dei Mondiali di calcio, che per la prima volta si disputeranno in inverno: “Per lasciare spazio ai Mondiali mi ritroverò con un paio di settimane di vacanze extra, potrebbe essere l’occasione per affrontare il Cammino di Santiago come vorrei fare da tempo“.

Intanto il suo Reazione a Catena, che quest'anno andrà avanti fino al 30 ottobre, continua a registrare ottimi ascolti. Il game show di Rai 1, insomma, si conferma una vera e propria macchina da guerra da questo punto di vista. A novembre invece tornerà L'Eredità con Flavio Insinna.

