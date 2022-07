Striscia la Notizia, imita Vittorio Brumotti e finisce in disgrazia: ecco il video

13 luglio 2022 a

Certo, Striscia la Notizia è in vacanza. La stagione del tg satirico di Canale 5 è finita, tornerà la prossima stagione, ovviamente. Nel frattempo, il format ideato da Antonio Ricci lascia spazio al grande classico estivo, Paperissima Sprint. E al programma tutto dedicato alle papere ecco spuntare... l'imitatore di Vittorio Brumotti.

Un'imitazione rilanciata su Twitter proprio dall'account di Striscia la Notizia. Il punto è che Brumotti, per chi ancora non lo sapesse, è un campione di bike trial, disciplina ciclistica che obbliga l'atleta ad affrontare un percorso ad ostacoli senza mai poggiare i piedi per terra. Tra il ciclismo e il funambolismo, insomma. E non è certo un caso che Brumotti, nei suoi celebri servizi in cui dà la caccia agli spacciatori, almeno inizialmente si muova in bici.

Bene, dopo le dovute premesse eccoci arrivati all'imitazione proposta da Paperissima Sprint e rilanciata da Striscia la Notizia. Un breve video, su cui campeggia la scritta: "Quando cerchi di imitare Brumotti". E nelle immagini ecco un ragazzo che si cimenta in un salto con la sua bmx, lancio che finisce molto male: il malcapitato si schianta violentemente contro un paletto a bordo strada, dunque le urla di dolore. A corredo delle immagini, il commento "abbombazza" e le emoticon che ridono a crepapelle.

