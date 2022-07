Striscia la Notizia, Ezio Greggio: "Fonti certe, alla Juve...", cosa rivela

12 luglio 2022 a

Nicolò Zaniolo giocherà il prossimo campionato con la Juventus. Parola di Ezio Greggio: il conduttore di Striscia la Notizia non è nuovo a queste bombe di calciomercato, sebbene non siano propriamente il suo campo. “Juventini - ha scritto su Twitter - una notizia veloce veloce da leccarsi le orecchie: Zaniolo giocherà per la Juve, fonte certa”. Notoriamente un tifoso bianconero, Greggio aveva anticipato lo scorso gennaio anche il trasferimento a Torino di Dusan Vlahovic.

Tra l’altro tutti gli indizi sembrano andare in questa direzione, con Zaniolo che vuole la Juve e la Roma che ha aperto al trasferimento: si tratta sulla base di un prestito oneroso di circa 10 milioni, con obbligo di riscatto nel 2023 per almeno 30-35 milioni. Il club bianconero ha anche già trovato da tempo l’accordo con il calciatore, ma prima di chiudere l’operazione ha bisogno di cedere De Ligt. Sul difensore olandese c’è forte il Bayern Monaco, con la Juve che conta di incassare almeno 70-80 milioni dalla sua partenza.

Con quei soldi i bianconeri prenderanno Zaniolo e un difensore di livello che sostituisca De Ligt: nelle ultime ore si è parlato di un interessamento per Bremer, che è promesso da tempo all’Inter ma per il quale i nerazzurri sono in stand by. Non è quindi escluso che la Juve possa inserirsi e togliere la prima scelta in difesa ai rivali dell’Inter.

