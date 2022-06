Striscia la Notizia, "nonostante i sacrifici di Brumotti...", la rivelazione di Cecchi Paone

Francesco Fredella 27 giugno 2022 a

a

a

Vittorio Brumotti è sicuramente un fuoriclasse. Un ragazzo d'oro, amato da tutti: grandi e piccoli. Da sempre con Striscia la Notizia combatte contro ogni forma di droga rischiando in prima persona. La sua bicicletta - ultimamente in radiovisione a RTL 102.5 News ha raccontato di averne 300 - è sempre pronta: un vero fenomeno, uno sportivo doc. Adesso, di lui parla benissimo anche Alessandro Cecchi Paone, uno dei giornalisti più attenti del panorama televisivo italiano. Che tra l'altro cura una rubrica sul settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti.

Questo Vittorio Brumotti? No, ecco il suo volto oggi: un sospetto pazzesco | Guarda

“Ammiro profondamente Vittorio per le sue inchieste sulle piazze di droga che da anni conduce a Striscia la notizia. Bravo Brumotti e tutti i colleghi che coraggiosamente svelano come il mercato della droga sia fiorente”, scrive Cecchi Paone. Che poi continua: “Io da sempre appoggio gli antiproibizionisti e radicali che chiedono la legalizzazione e il controllo del consumo, solo che la mafia non gradisce e i troppi soldi diventano intoccabili nonostante i sacrifici di Brumotti”.

La confessione privata di Vittorio Brumotti: "Ecco perché non ho ancora figli"

Lo storico inviato di Striscia, in queste settimane è impegnato con Paperissima sprint: per lui la conduzione rappresenta un momento molto importante dal punto di vista della carriera. Infatti, insieme alle ex veline Shaila e Mikaela, si occupa del preserale di Canale5. Mica poco. Una scelta voluta dal grande Antonio Ricci, padre di Striscia la notizia, che si è sempre occupato di grandi talenti.

"Quello è uno spacciatore". Brumotti lo insegue, ma... Striscia, è finita in disastro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.