Totti-Blasi, sospetti nell'ultimo video della figlia Chanel: "Dio mi ha detto che..."

Da quando Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la loro separazione, tutti i riflettori sono puntati su di loro. Di recente a far discutere è stato un video della loro primogenita Chanel su TikTok. Cantando una canzone del rapper Rhove, "Over the rainbow", la ragazza nel filmato dice: "Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma". Mentre canta, pare si stia avviando a prendere l'aereo per trascorrere le vacanze in Tanzania insieme alla madre.

Con lei nel video anche la sorella più piccola, Isabel, alla quale alla fine dà un bacio. Chanel, che su TikTok è seguita da 34mila persone circa, ha ricevuto tanti commenti sotto al filmato. Anche se non tutti hanno interpretato quei pochi secondi allo stesso modo. Secondo alcuni, la canzone starebbe ad indicare un allontanamento di Chanel da Totti. Mentre secondo altri, la 15enne "sta già pensando di andare a vivere con il papà".

Tra gli utenti, comunque, c'è anche chi esprime il proprio dispiacere per quanto sta accadendo: "Spero che vada tutto bene", ha scritto uno dei follower. Intanto negli ultimi giorni sono circolati anche dei rumors sulla possibile partecipazione di Chanel al reality di Rai 2, Il Collegio. Le voci poi sono state smentite.

