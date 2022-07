Enrico Mentana sbotta contro Tajani: "Chissenefrega di lui, stia coi suoi amici"

20 luglio 2022 a

Enrico Mentana spazientito. Il direttore del Tg di La7 ha perso le staffe durante la Maratona, la diretta in occasione del discordo di Mario Draghi e del voto di fiducia al Senato. Qui uno dei suoi inviati ha raggiunto Villa Grande, una delle abitazioni di Silvio Berlusconi dove si ritrovava Forza Italia. Tutti i giornalisti, come mostrava l'inviato di La7, erano in attesa di Antonio Tajani, vicepresidente e coordinatore azzurro. "Enrico, il presidente Tajani ha deciso di parlare con una testata per volta", ha spiegato in collegamento.

Una notizia che Mentana non ha preso affatto bene: "E chissenefrega, mica dobbiamo fare la fila per parlare con Tajani, parli con gli amici suoi, non ci interessa, chiudi il collegamento... se bisogna far la fila per Tajani...". La frecciata è palese: Mentana se l'è presa con Tajani perché a suo dire avrebbe preferito le reti Mediaset, le stesse di proprietà del suo leader politico. Ma non solo.

Su Twitter non è passata inosservata la battuta del giornalista, come a dire che non vale la pena fare la fila per parlare con il numero due di Forza Italia. Qualche istante prima il direttore del Tg aveva espresso la sua opinione sulle sorti del governo: "Game over", commentava. L'esperienza di questo esecutivo, a sentire le parole della Lega attraverso un duro intervento di Massimiliano Romeo, si conclude qui.