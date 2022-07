Enrico Mentana durante il Tg sbrocca contro La7: "Forse vogliono punirmi"

21 luglio 2022 a

La lunga pausa pubblicitaria prima del TgLa7 avrebbe infastidito il direttore Enrico Mentana. È successo ieri sera, dopo la puntata speciale - in onda dalle 8 di mattina - dedicata alla crisi di governo e alle comunicazioni di Mario Draghi al Senato. Proprio tra la fine di quello speciale e l'inizio del telegiornale, c'è stata una lunga interruzione. Probabile che l'editore abbia approfittato di quel momento per "scaricare" un po' di spot.

La decisione però - come riporta TvBlog - non sarebbe stata gradita dal direttore, che infatti poi ha sottolineato: "Siccome è una giornata importante, importantissima, il giorno in cui finisce la legislatura, cade il governo Draghi e il premier va a dimettersi al Quirinale nelle mani del Presidente della Repubblica, come avete visto hanno pensato bene di mettere dieci minuti di pubblicità prima della presentazione del telegiornale”.

Mentana poi ha aggiunto: "Forse è la punizione per il fatto che avevamo fatto 12 ore di diretta. Ma ovviamente Nemo propheta in patria”. Alla fine anche il tg è andato avanti più a lungo del previsto, finendo per sforare nella fascia dell’access prime time. Mentre In Onda, la trasmissione condotta da David Parenzo e Concita De Gregorio, si è protratta fino alle 23.