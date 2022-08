Don Matteo, voci drammatiche su Maria Chiara Giannetta: "Solo qualcosa di forte..."

Francesco Fredella 03 agosto 2022 a

Torna Don Matteo, edizione numero 14. Si dovrebbe iniziare a girare a marzo 2023. Ma sembra che Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico siano vicini all’addio. L’indiscrezione arriva da Davide Maggio, ben informato sui fatti della tv. La conferma dell’inizio delle riprese invece arriva da Nino Frassica, che all’Ansa dice: “Andremo (sul set) a marzo. Gli sceneggiatori stanno lavorando sulle storie. Io ancora mi diverto molto nelle parti della vita quotidiana. (…) Mi dispiace non poter più lavorare con Terence Hill, ma anche con Raoul mi trovo benissimo“.

E la Giannetta? “Solo una ragione molto forte potrebbe riaprire il cerchio che si è chiuso con il bacio finale“, dice al settimanale TvMia sul suo ipotetico coinvolgimento nella nuova stagione di Don Matteo. Confermato invece il ritorno di Raoul Bova, che è subentrato a Terence Hill.

Anche le parole di Maurizio Lastrico fanno pensare a un possibile addio. “Nessun PM è mai rimasto per più di tre stagioni in Don Matteo. La storia tra Marco e Anna dovrebbe finire bene con quel bacio o terminare per sempre con l’uscita di scena di uno dei due personaggi. Dopo tutto questo è impensabile continuare con questo tira e molla“, svela. I due attori, quindi, potrebbero davvero non fare più parte del cast del programma.