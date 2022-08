Michelle Hunziker, un siluro da Mediaset: "Scelta drastica, cosa può venire a galla"

04 agosto 2022 a

Una doccia fredda per Michelle Hunziker: il suo programma su Canale 5 è stato rinviato. Un brusco stop che lascia la conduttrice senza parole. Eppure solo pochi giorni fa è tornata in video con lo show Michelle Impossible in replica. La Hunziker pare che abbia ricevuto la notizia dello slittamento del programma - la seconda stagione di Michelle Impossible - da poco.

La notizia arriva direttamente da TvBlog. "Era stato annunciato inizialmente per settembre, ma nelle ultime ore è arrivata la sorprendente decisione che ha scombussolato gli equilibri della presentatrice. Ancora nessuna spiegazione su questa drastica scelta, che però nei prossimi giorni potrebbe portare a galla qualche verità su una decisione che ha lasciato spiazzati in molti", si legge in Rete sui siti. Ma come mai il suo programma è stato rimandato? E, soprattutto, quando torna in tv?

Un anno di slittamento: da settembre 2022 a settembre 2023. Non si sa altro per adesso. E la conduttrice si sta godendo un bel momento professionale con il suo nuovo amore, Giovanni Angiolini: il bel medico che ha partecipato in passato al Gf Vip. Poi arriva anche un'indiscrezione legata alla possibilità che fosse incinta. Un clamoroso retroscena del settimanale Chi. La conduttrice di Canale5 è stata fotografata insieme a sua figlia Aurora in farmacia, secondo il settimanale di Signorini le due sarebbero andate ad acquistare un test di gravidanza. La storia con Angiolini ha portato un bebè? Mistero. Per adesso.