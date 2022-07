Michelle Hunziker, occhio: il bikini scivola giù... si vede (quasi) tutto

31 luglio 2022 a

Due concise paroline, in inglese: "My baby...", la mia piccolina. A scriverle è Michelle Hunziker, il riferimento alla figlia, Aurora Ramazzotti, con la quale si mostra su Instagram. Due foto dolcissime, di madre e figlia, sorridenti mentre fanno un bagno nell'acqua cristallina del mare.

Una foto da cui emerge la loro somiglianza e, soprattutto, la bellezza. Entrambe sono fasciate in un bikini nero. E quello della Hunziker è senza spalline. Risultato? Le foto, scattate dall'alto, offrono un panorama mozzafiato che, per certo, non passa inosservato...