Michelle Hunziker, "in che città è stata avvistata": forse... si scatena il gossip

Nostalgia canaglia per Michelle Hunziker? Chissà, forse sì. Il punto è che appena tornata da una lunga vacanza in Sardegna, trascorsa insieme al nuovo compagno, Giovanni Angiolini: la coppia è stata perseguitata dai paparazzi, abbiamo visto loro foto un po' su tutti i rotocalchi.

Ma si diceva della possibile nostalgia della conduttrice Mediaset. E perché mai? Presto detto: appena tornata a Milano ha visitato la madre Ineke, dunque è andata verso una città a cui è legata a doppio filo, ovvero Bergamo. Già, la città di Tommaso Trussardi e del brand che porta con il suo cognome. Una città di cui la Hunziker, nel corso della lunga relazione con Tomaso, si è innamorata, il legame insomma è fortissimo. I due infatti si sposarono nella Città Alta nel 2014.

Per inciso, per la Hunziker è stato il primo ritorno a Bergamo da che si è separata con Trussardi. Il racconto della visita viaggia su Instagram, dove poco prima di cena ha mostrato in un video lo splendido panorama della città. Dunque, rivolgendosi a un'amica, afferma: "Oh, sono qui dalla mia amichetta. Che bello! Con tutta la vista su Bergamo. Sono tornata Bergamasca per una sera". "Finalmente", replica un poco piccata l'amica, quasi a sottolineare da quanto tempo Michelle non si facesse vedere a Bergamo...