Mediaset, l'ordine di Pier Silvio Berlusconi stravolge la stagione: cosa salta

Parola d'ordine: risparmiare. Anche Mediaset, un vero e proprio colosso dell'informazione, ha stretto i rubinetti. Secondo Tv Blog, sempre ben informato sui fatti della televisione, sarebbe in atto una vera e propria sforbiciata. Ovviamente, l'input arriva da Pier Silvio Berlusconi.

E quindi, secondo il sito di retroscena tv, potrebbe essere un autunno difficile. Pare che il tema sia arrivato sui tavoli dei dirigenti Mediaset che dovranno fare i conti con un po' di problemi. Innanzitutto, il Biscione ha deciso di allungare il più possibile il Grande fratello Vip 7, che potrebbe finire agli inizi del mese di maggio. Nessuna edizione dell'Isola dei famosi. E poi si parla anche del rinvio di Michelle impossible, che dovrebbe tornare a settembre 2023.

Non è l'unica novità: si parla anche del taglio di una puntata del varietà della domenica sera di Canale 5, Scherzi a parte. TvBlog scrive: "Rinvio anche per il nuovo varietà di Canale 5 con protagonisti i bambini Talentissimo me, diretto e condotto da Piero Chiambretti, al momento appoggiato a gennaio. Del casting di questo programma si sta occupando la società “SDL 2005” di Sonia Bruganelli".

Sarebbe a rischio pure la celebrazione in quattro prime serate su Canale 5 del varietà della Gialappa’s band Mai dire gol è a rischio, molto atteso. Anche in questo caso, secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbero nuovi tagli previsti. Un autunno caldo, molto caldo. Forse troppo. Anche dal punto di vista degli studi televisivi si parla di un piano per risparmiare, già messo in atto alcuni mesi fa nelle ultime puntate di stagione.