Reazione a Catena, "Pinza e Fichi" brutali: come hanno demolito le ex campionesse

A Reazione a Catena, il game show di Rai 1, è già giunta al termine la partecipazione delle "Fuori Città". La loro esperienza è durata solo due puntate, dopo che le tre signore di Lucca hanno mandato a casa i precedenti campioni in carica. Titolo "scippato" e perso a stretto giro di posta. Una partecipazione finita in poco tempo: le tre donne vengono sconfitte dai nuovi arrivati. Che hanno letteralmente "fatto le scarpe", come si dice in gergo" all'oramai ex campionesse.

Così, a Reazione a catena, i Pinza e Fichi diventano campioni, ma non vincono. Arnaldo, Silvia e Ivan sono di fatto i nuovi personaggi da battere del programma di Rai 1. Sono arrivati all'ultima parte del gioco altalenando momenti positivi a momenti di difficoltà, perdendo all'ultima domanda quasi 25.000 euro. Sono stati traditi dall’intuito proprio sul finale e non sono riusciti a rispondere correttamente all'ultimissimo quesito. E come detto, per questo, sono costretti a rinunciare a 24.250 euro in palio. Adesso, dovranno attendere la puntata successiva per capire se riusciranno a difendere il loro titolo di campioni. Per farlo, prima, dovranno far fuori tutti gli altri sfidanti.

Durante la puntata, comunque Marco Liorni appare dispiaciuto per la mancata vittoria dei campioni di Reazione a catena. Lo show di Liorni su Rai1 sta andando bene sia dal punto degli ascolti, sia per quanto riguarda il gradimento del pubblico. Si tratta di un programma ben costruito, condotto da un grande professionista che ai telespettatori piace sempre di più.