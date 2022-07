Reazione a Catana, "uno schifo": scandalo da 71mila euro, pesanti sospetti sulla Rai

31 luglio 2022 a

Altra vittoria a Reazione a Catena per il trio dei Monelli. Ma infuria la polemica. Il tutto per quanto accaduto nella puntata di sabato 30 luglio del programma condotto da Marco Liorni su Rai 1, in cui Domenico, Martina e Federica hanno incassato altri 71.500 euro (per un totale complessivo di montepremi guadagnato di 147.922 euro).

I Monelli, nella punta di sabato, sono arrivati al gioco finale, L'ultima parola, con un bottino di 143mila euro: avevano fatto percorso netto. All'ultimo gioco partivano dalla parola "merce", mentre l'aiuto sul termine da individuare era "Sc... o". A quel punto il tiro ha comprato un secondo vocabolo, dimezzando il montepremi. Questa parola era "codice".

E così, dopo un breve confronto, ecco che offrono la (scontata) soluzione: "Sconto". Evidente infatti il nesso tra le tre parole: merce, sconto e codice. Facile, troppo facile. E proprio per questo è esplosa la polemica su Twitter, con molti cinguettii assai critici per quello che viene definito un trattamento di favore del quale i Monelli godrebbero. "Si chiamano Monelli ma si leggono Raccomandati. Sono gli unici campioni con un livello di difficoltà che è andata a scendere. Mi fa un po’ schifo tutto quanto", scriveva uno. E ancora: "Ma questi quando perdono praticamente per farli vincere gli danno le parole più semplici". "Se vincono stasera fanno un record, diventano i più raccomandati della storia del gioco", diceva un altro. E via così, in un diluvio di cinguettii furibondi.