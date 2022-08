Domenica In, il tormento di Mara Venier: "Non voglio prendere in giro nessuno, ma..."

04 agosto 2022 a

"E' il mio tallone d’achille. Non so dire di no": Mara Venier parla così di Domenica In, trasmissione in onda ogni domenica su Rai 1. La presentatrice ha fatto sapere che rimanderà il suo addio e che sarà sempre lei a condurre il programma nella prossima stagione televisiva. "Io parto sempre col dire che sarà l’ultimo anno perché lo penso seriamente. Non voglio mai prendere in giro nessuno ma mai come quest’anno Domenica In è andata così bene, anche in maniera inaspettata se vogliamo, avendo una concorrenza, dei dirimpettai molto agguerriti", ha raccontato a Leggo.

Zia Mara ha detto di essere soddisfatta dei risultati raggiunti assieme alla sua squadra: "Sono stati risultati sorprendenti. Come potevo dire di no a farla ancora per un altro anno? Per me sarà la 14esima edizione di Domenica In. È un record totale, Pippo Baudo ne ha fatti 13. Sono anche emozionata per tutto questo…". L'organizzazione del programma, comunque, è impegnativa e richiede tempo: "Io già il lunedì comincio a lavorare per la domenica dopo. Mi godo i risultati ma dopo 10 minuti chiamo i ragazzi a casa mia per la prima riunione di giornata", ha continuato nell'intervista.

Sulla possibile "rivalità" con Maria De Filippi per i programmi concorrenti, la Venier è stata molto chiara: "Maria è un’amica, mi ha subito avvertito che sarebbe andata contro di me con Amici. Ma è bello anche così, siamo due persone che si stimano, che si vogliono bene per davvero. Io le devo molto, sono molto grata per cui è bello, non dico sfidarsi, ma che ognuno faccia il suo. Lei ha il suo pubblico, io il mio, ma sempre all’insegna del rispetto".