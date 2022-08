In Onda, Luigi Di Maio e il Pd: "Questa è casa tua", imbarazzo totale

06 agosto 2022 a

Luigi Di Maio è stato avvistato nella sede del Pd per stringere l'intesa con Enrico Letta in vista delle elezioni del 25 settembre. Una foto in particolare ha scatenato non poca ironia nello studio di In Onda, la trasmissione condotta da Luca Telese e Marianna Aprile su La7. Nello scatto in questione, realizzato da un giornalista dell'Ansa, l'ex grillino viene immortalato davanti a uno slogan che recita: "Pd, questa è casa tua".

"Di Maio è passato proprio lì davanti", ha detto l'inviato del programma, Luca Sappino. Cosa che ha suscitato una certa ilarità. Soprattutto perché in passato, da militante del M5s, Di Maio ha spesso attaccato il Partito democratico. Impossibile dimenticare le accuse contro il "Partito di Bibbiano". Adesso comunque le ostilità sembrano del tutto superate.

Di Maio - a capo della sua nuova forza politica, Impegno civico - è riuscito a raggiungere un'intesa con il Pd negli uninominali in vista del voto del 25 settembre. Pare che all'ex grillino spetti solo l'8% dei collegi. Commentando l'accordo con Letta in conferenza stampa, Di Maio ha dichiarato: "Il nostro obiettivo è aggregare chi rappresenta i territori. Ora le coalizioni sono definite e chiare, oggi si entra nel vivo. Siamo convinti di questa intesa, difendere l'agenda Draghi significa anche difendere dei risultati economici".