Reazione a Catena, Liorni sconvolto dagli sfidanti: "Lo meritavate"

Grande delusione per gli "Ines Pressi" nella puntata di Reazione a Catena andata in onda oggi, domenica 7 agosto, su Rai 1. Pur avendo giocato molto bene, il trio ha perso per un soffio la possibilità di scippare il titolo di campioni agli avversari. Al gioco dell’intesa vincente hanno sbagliato l’ultima risposta, quella che avrebbe consentito loro di raggiungere gli 11 punti e quindi il pareggio con i rivali.

“Mi dispiace, meritavate di arrivare almeno allo spareggio”, ha commentato il conduttore, Marco Liorni, tra gli applausi di incoraggiamento e consolazione degli spettatori presenti in studio. Nessuna dichiarazione da parte dei tre concorrenti, che - delusi - si sono limitati a salutare e lasciare la trasmissione. Al gioco finale, quindi, sono arrivati di nuovo Alessandro, Niccolò e Leonardo, i "Terno Secco", provenienti dalla provincia di Siena, che sono riusciti a portare a casa ben 21.500 euro in gettoni d’oro.

I nuovi campioni di Reazione a catena ieri hanno giocato contro tre avversari nuovi come loro: entrambe le squadre, infatti, sono arrivate nell’appuntamento di ieri. Una situazione anomala, visto che non c'era una squadra campione. Come mai? Perché i Pinza e Fichi, come il conduttore ha spiegato all’inizio del programma, hanno dovuto abbandonare il gioco per via di un problema che uno dei tre ha avuto al lavoro.