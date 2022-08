Reazione a Catena, la parola che imbarazza Liorni: "Come scusa?", cala il gelo

13 agosto 2022 a

Marco Liorni è rimasto piuttosto disorientato quando in studio a Reazione a Catena ha sentito la parola “galaverna”. Cosa che ha innescato un simpatico siparietto tra lui e il concorrente Edoardo, del trio “I Batti Lei” che stava gareggiando contro “Gli Ottanta Grammi” durante il gioco “Quando, dove e come”. Edoardo, che stava cercando di risolvere l’enigma partendo dall’indizio “All’alba”, a un certo punto ha pronunciato la parola “galaverna”. Liorni allora ha aggrottato la fronte, mostrando un leggero imbarazzo.

"Non ho capito, scusa - ha detto il conduttore -. Scusami l’ignoranza, non so che cosa sia”. "Dovrebbe essere la brina che si forma sulle piante“, ha spiegato il concorrente. Dunque il presentatore, sorridendo, ha ironizzato sul fatto che gli autori del programma non avrebbero mai messo una soluzione così difficile per risolvere il gioco.

“Facciamo un applauso a Giacomo sulla fiducia. Effettivamente era molto probabile mettere una parola così qui. Però dai, abbiamo imparato una cosa in più”, ha detto Liorni, sempre con ironia. Parole a cui Edoardo ha risposto ridendo, forse un po' in imbarazzo. Ma quindi cos'è la galaverna? Si tratta di una forma di precipitazione atmosferica costituita da un rivestimento cristallino, opaco e bianco intorno alle superfici solide.