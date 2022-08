Nicola Porro, la Dago-bomba: "Giro di poltrone a Mediaset", cos'è successo

24 agosto 2022 a

Giro di poltrone a Mediaset? Per ora nulla cambia ma secondo un'indiscrezione di Giuseppe Candela riportata sul sito Dagospia, Nicola Porro, conduttore di Quarta Repubblica, su Rete 4, ha "rischiato" di prendere il posto di Clemente Mimun alla direzione del Tg5. "Nei giorni scorsi il Corriere della Sera aveva ipotizzato una candidatura di Clemente Mimun alle prossime elezioni con Forza Italia. Dagospia prova ad aggiungere nuovi elementi, precisando in primis che l'offerta sarebbe arrivata direttamente da Silvio Berlusconi che avrebbe messo sul piatto un posto blindato al Senato", azzarda Candela.

Che prosegue: "Il direttore del Tg5 avrebbe però rifiutato ribadendo la sua volontà di restare alla guida del telegiornale. È direttore della testata, che registra ottimi numeri sul fronte auditel dal 2007 e a Cologno Monzese qualcuno accenna a un'altra chiave di lettura. Un vero attestato di stima verso Mimun (da poco ha compiuto 69 anni) ma anche la volontà di rinnovare il Tg5 con un nuovo direttore". E di chi si tratterebbe? Secondo Candela, di Porro, appunto: "Bocche cucite ma nel cuore della famiglia del Cavaliere le quotazioni di Nicola Porro sono da tempo in forte crescita", osserva. Detto questo, Mimun "ha detto no alla politica e resterà alla guida del telegiornale della rete ammiraglia del Biscione". Per ora, insomma, non cambia nulla.