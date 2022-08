Mezz'ora in più, gaffe di Lucia Annunziata: saluta Ingroia ma è una foto

29 agosto 2022 a

Scivolone per Lucia Annunziata. Tutto è accaduto a Mezz'ora in più nella puntata in onda domenica 28 agosto. Qui la conduttrice ha introdotto il dibattito in studio. Il motivo? I saluti. La giornalista ha infatti salutato Antonio Ingroia. Peccato però che quella apparsa altro non era che una foto. La Annunziata, appena vista l'immagine dell'ex magistrato, ha deciso di stoppare tutti e salutarlo. Addirittura la conduttrice ha chiesto ai propri ospiti di fare silenzio per dargli il benvenuto. La Annunziata però non si era resa conto che in onda era apparso un fermo immagine.

"Scusa mi fai salutare Ingroia? Era così fermo, Ingroia, mi deve scusare, era così fermo che pensavo fosse una fotografia sua! Benvenuto, naturalmente tutti sappiamo chi è il dottor Ingroia, il noto giudice. Benvenuto qui. Mi sente?" ha detto la giornalista. Solo dopo, con l'aiuto degli altri ospiti, la giornalista si è corretta: "Va bene abbiamo salutato una fotografia". Proprio così.

Ma la Annunziata non è nuova a sviste di questo tipo. Memorabile il suo scivolone con Matteo Salvini in collegamento: "Ci spiega - aveva chiesto - perché si è messo un coglioncino… maglioncino a collo alto prima di andare via?". Inutile dire che anche in quel caso i social si sono scatenati.