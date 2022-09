Dritto e Rovescio, Del Debbio sconvolge tutti: "Sapete perché ho dei palloncini?"

01 settembre 2022 a

"Siamo a Viareggio, ho in mano dei palloncini. Perché? Per due motivi": Paolo Del Debbio ha aperto così la puntata di Dritto e Rovescio in onda questa sera su Rete 4. Il conduttore, nel servizio trasmesso all'inizio, ha spiegato: "Palloncino viene dalla parola 'palla' e speriamo che in questa campagna elettorale ci raccontino poche pa*le perché non ne abbiamo pià bisogno, i problemi sono grossi, non c'è tempo per scherzare". Un giudizio netto e serio. Poi Del Debbio è passato alla seconda motivazione: "Questi palloncini sono stati gonfiati in modo che possano volare, sono stati anni terribili, le persone hanno bisogno di ricominciare a volare".

Il suo, insomma, è stato un modo per introdurre il programma elencando metaforicamente i desideri e le esigenza attuali degli italiani, alle prese con non pochi problemi, tra crisi del gas, inflazione, conflitto in Ucraina. Il tutto mentre è in corso una dura campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre.

Prima che andasse in onda il servizio, il conduttore del talk di Rete 4 ha dato il benvenuto non solo al pubblico in studio ma anche ai telespettatori che seguono da casa. Poi è passato a presentare gli ospiti della serata. Tra di loro Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio.