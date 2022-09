Dritto e Rovescio, Berlusconi gela Del Debbio in diretta: "Troppo lungo"

02 settembre 2022 a

a

a

Silvio Berlusconi non usa mai giri di parole. Il Cavaliere sa bene come si fa la televisione ed è un uomo abituato a capire i tempi del piccolo schermo. Di fatto nell'ultima puntata andata in onda su Rete 4 di Dritto e Rovescio, l'ex premier ha tirato le orecchie al conduttore Paolo Del Debbio.

L'indiscrezione sui ministri che agita Berlusconi: cosa può accadere ad ottobre

Motivo? La copertina in apertura di puntata è durata circa 5 minuti. Un tempo troppo lungo secondo il Cav che non ha perso tempo ha subito detto la sua una volta rientrati in studio: "Ho visto questa introduzione, se posso permettermi – come ho sempre fatto quando ho creato la televisione dove scrivevo i testi, facevo le riprese e vestivo le persone – consiglierei di farlo un po’ più corto”. La reazione di Del Debbio è stata semplice con un laconico “va bene”.

"Sapete perché ho dei palloncini?". Del Debbio sconvolge tutti: inizio col botto

Insomma il Cavaliere in questa campagna elettorale è in formissima e di fatto ora in tv detta anche i tempi alle trasmissioni. Berlusconi ha infatti sempre avuto una rapidità di intuito sul tubo catodico che ne ha fatto la fortuna non sono imprenditoriale ma anche politica. E su questo fronte basta ricordare il famoso scontro televisivo con Romano Prodi in cui il Cav usò gli ultimi istanti per dire: "Aboliremo l'Ici, sì avete capito bene". Poi i titoli di coda e il colpaccio elettorale.