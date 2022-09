In Onda, Luigi Di Maio: "Perde lucidità", la frase sulla Meloni che lo fa impazzire

03 settembre 2022 a

Luigi Di Maio continua a imperversare in quasi tutte le trasmissioni di La7. D’altronde il ministro degli Esteri ha bisogno di farsi vedere il più possibile, dato che la sua lista - Impegno Civico - in tutti i sondaggi è data a malapena all’1%, lontana dalla soglia di sbarramento fissata al 3%. E quindi sabato 3 settembre Di Maio si è regalato un “one man show” a La7, dove è stato ospite in studio a In Onda.

Davanti a Luca Telese e Marianna Aprile l’ex grillino ha sfoggiato tutto il solito repertorio, in particolare quello contro Matteo Salvini e il terzo polo. “La più grande rappresentazione plastica dell’incoerenza - ha attaccato Di Maio - sono Calenda e Renzi che dicevano peste e corna l’uno dell’altro fino a un mese fa e poi alla fin si sono alleati. La politica ha visto cambi continui, soprattutto negli ultimi 5 anni, quindi credo che nessuno possa dire di rappresentare la coerenza”.

“Giorgia Meloni sì”, si è intromesso Massimo Franco, mandando in agitazione Di Maio. “Ma la Meloni era ministro del governo che ci ha portato quasi al default nel 2011 e me lo viene a dire proprio lei che la Meloni è coerente?”, ha reagito il ministro. “Non si scaldi - ha replicato Franco - lei perde lucidità. In questa legislatura dice che in molti hanno cambiato casacca, ma la Meloni no. Poi sul 2011 sono d’accordo con lei”.