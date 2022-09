Mattino 5, Berlusconi-show: "Scusate, la ho dimenticata". Si presenta in onda così

Francesco Fredella 05 settembre 2022 a

a

a

Silvio Berlusconi torna in tv. Senza cravatta, ma con l'aplomb di sempre. Il Cav sceglie Mattino 5, il programma condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci, per un'altra intervista bomba. Parla di tutto: dal reddito di cittadinanza, al caro bollette. Passando per i giovani, dopo il suo arrivo su Tik Tok, ed il lavoro. Il Cav ospite della trasmissione regala un'altra intervista bomba. Ma c'è una novità: il Cav in onda senza cravatta. "Ho dimenticato la cravatta. Non sono riuscito a passare per casa e sono senza cravatta. Me ne scuso", dice il Cav che da poco è sbarcato su Tik Tok con milioni di visualizzazioni.

"Un tentativo straordinario": Berlusconi e Putin, la rivelazione di Marta Fascina

Secondo le ultimissime che arrivano dal quartier generale Mediaset, Vecchi e la Panicucci non saranno insieme in studio, ma andranno in onda separatamente anche nelle prossime puntate. Quindi resterà invariata la formula del programma: attualità, cronaca e spazio al gossip con il Gf vip che è alle porte. Insomma, Vecchi - giornalista molto forte dal punto di vista politico - si occuperà di quei temi tanto cari a Videonews (la Testata Mediaset) mentre la Panicucci dovrebbe occuparsi del taglio più "leggero" del programma (ma comunque molto apprezzato).

Berlusconi parla del problema gas- energia, ormai al centro del dibattito politico da diverse settimane. Poi va in onda uno scontro tra Faraone, che dà del ‘terrorista ambientale’ a Bonelli, e lo stesso Bonelli. Uno scontro atroce, televisivo, che dura all'incirca 10 minuti. Ma non è tutto. Nelle prossime settimane potrebbero consumarsi altri strappi.