Barbara D'Urso, lo sfogo: "Che vita di mer***, ossessionato da me", chi demolisce

Francesco Fredella 05 settembre 2022 a

a

a

Barbara D'Urso sta per tornare in tv. La prima puntata di Pomeriggio 5 è prevista per oggi con un po' di anticipo rispetto allo scorso anno. Intanto, la regina di Cologno si è raccontata al Festival della Tv nel corso di un lungo faccia a faccia sul palco. Ed ha parlato di tutto, anche dei suoi colleghi. "Chi stimo di più tra i miei colleghi? Guarda a me piace molto Gerry Scotti, che è un po’ un Barbaro d’Urso o io sono una Gerra Scotti. Poi tantissimo anche Carlo Conti, è molto bravo anche Paolo Bonolis. Poi sai, quando mi fate queste domande mi dimentico sempre di qualcuno. Poi titolano che mi piacciono loro e gli altri no. Nelle donne mi piace Maria De Filippi, Milly Carlucci è molto brava. Poi c’è Silvia Toffanin, sono anni che fa quella trasmissione ed ha fatto un bel percorso ed è arrivata molto in alto. – ha detto la d’Urso –. Ce ne sono anche altri, ma adesso non mi vengono in mente”.

"Potrei anche tornare in Rai": clamoroso a Mediaset, chi spaventa Pier Silvio Berlusconi

Qualche mese fa la d'Urso era stata attaccata da una parte della stampa, che aveva urlato: "Contratto non rinnovato". Fake news, Mediaset ha rinnovato il suo contratto con un grandissimo endorsment da parte di Pier Silvio Berlusconi.

Barbara D'Urso come non l'avete mai vista: la foto da urlo a 65 anni | Guarda

“Quando si è vociferato sul fatto che io tornassi a teatro non è che uno dice ‘la d’Urso torna a teatro può piacere, non piacere, farà schifo, sarà brava.. Vedremo‘. No! Ecco che allora hanno scritto: ‘La d’Urso fa teatro, che vuol dire? Che Mediaset l’ha cacciata a calci in c**o!‘. E io leggo, questi fanno click e visualizzazioni”, ha detto la d'Urso. E ancora: “Io leggo e rido. Io potrei tranquillamente fare un tweet ho un milione di persone. O una storia su Instagram, ho tre milioni, e dire ‘No guardate non è così’. Però io taccio, sorrido e dico ‘Mamma mia ma queste persone ossessionate da me che vita di mer*a fanno che sono ossessionati?‘. Quindi sì, faccio teatro e Mediaset non mi ha cacciato. Sono in esclusiva a Mediaset da 23 anni”.