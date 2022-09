Quarta Repubblica, Rampini inchioda Elodie? "Non spostano voti. Anzi..."

06 settembre 2022 a

a

a

Il voto si avvicina, mancano meno di venti giorni al 25 settembre. E forse mai come questa volta, il mondo artistico "de sinistra" si schiera, scende in campo, prende posizione. Ovviamente lo fa quasi a senso unico, ossia contro il centrodestra. Il bersaglio grosso è Giorgia Meloni, la leader dei Fratelli d'Italia accreditati della maggioranza relativa nei sondaggi. Rilevazioni che, per inciso, giorno dopo giorno e settimana dopo settimana crescono, inesorabilmente e con buona pace di Pd, Enrico Letta e artisti "de sinistra".

"Sarebbe già stato arrestato": la frase choc di Rampini in diretta, imbarazzo

Il tema delle celebrità che si schierano, che prendono posizione, che si spendono in endorsement politici viene affrontato anche a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro in onda su Rete 4, la puntata è la prima della stagione, quella andata in onda nella serata di ieri, lunedì 5 settembre. E tra gli ospiti ecco anche Federico Rampini, autorevole firma del Corriere della Sera, uno che ha il vizio di dire sempre quello che pensa. In questo caso si presta a un interessante excursus storico: "Quello delle celebrities nasce in America anche se negli anni 60 molte erano di destra tra cui John Wayne e Clint Eastwood. Non spostano voti anzi viene il sospetto che avvenga il contrario", spiega Rampini confermando il dubbio che hanno in molti, ossia che tale attività sia controproducente.

Rampini, una tremenda verità: "Ecco perché Putin brucia il gas"

Certo, il nome di Elodie non lo pronuncia, ma non si può fare a meno di sospettare che nella frase di Rampini vi sia un riferimento alla cantante, per quanto implicito. Già, perché in occasione della sua sfilata sul red carpet al Festival del Cinema di Venezia, dove si mostra in veste d'attrice nel film Ti mangio il cuore, Elodie è tornata a cimentarsi nel suo sport preferito: attaccare Giorgia Meloni. "È incredibile che una donna parli come un uomo del 1922, questo è il problema. Una donna, una madre, dovrebbe avere un'attenzione per i diritti e dovrebbe capire che ci sono da sempre situazioni complesse dal punto di vista femminile. È incredibile come sia violenta e come sia poco donna", ha pontificato Elodie. E chissà mai, come detto, che Rampini abbia voluto riservarle una stoccata...