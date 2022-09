Piazzapulita, "processo alla Meloni". Tam tam impazzito a poche ore dalla diretta

08 settembre 2022 a

Giovedì 8 settembre torna PiazzaPulita. Corrado Formigli intratterrà i telespettatori di La7 con la cronaca politica e non. Tanti gli ospiti nel suo studio, tra questi Tito Boeri, Mario Calabresi, Stefano Cappellini, Nunzia De Girolamo, Selvaggia Lucarelli, Antonio Padellaro e Alessandra Sardoni. Al centro - sono le anticipazioni - il racconto della realtà, le interviste internazionali e il fact- checking delle promesse dei leader politici. Poi il quesito che il giornalista rivolgerà ai propri ospiti: "Che Italia sarà quella di Giorgia Meloni se, come sembra, la leader di Fratelli d'Italia è destinata a salire a Palazzo Chigi?". Nulla di nuovo. Non è infatti la prima volta che la trasmissione si focalizza sulla numero uno di FdI, tanto da accendere diversi dibattiti a riguardo.

E, proprio per difendersi, Formigli ha invitato la Meloni e Matteo Salvini a partecipare e lasciarsi intervistare: "Credo che sia importante che chi vuole assumere responsabilità di governo si confronti anche con trasmissioni che ritiene più critiche. Sarebbe da parte loro una scelta importante, segno del pluralismo informativo", è stata la sua precisazione.

Oltre alla Meloni, poi, PiazzaPulita tornerà sulle sanzioni alla Russia e sulla loro efficacia. Intanto, ospiti della prima puntata saranno il segretario del Pd, Enrico Letta; il leader del Terzo Polo, Carlo Calenda; la scrittrice ungherese Edith Bruck; l'ex Ad di Snam, Marco Alverà; Nunzia De Girolamo e i giornalisti Francesco Borgonovo, Mario Calabresi, Stefano Cappellini, David Parenzo e Antonio Padellaro.