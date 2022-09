Mara Venier, il marito Nicola: "Quando ci siamo sposati abbiamo fatto un patto..."

Francesco Fredella 08 settembre 2022 a

Mara Venier è pronta a tornare in tv. E prima della nuova stagione suo marito Nicola Carraro si racconta a Novella2000. E dice: “Io e mia moglie abbiamo fatto un patto”. Ogni tanto Carraro va in vacanza da solo, senza Mara, a Santo Domingo (dove i due hanno una grande casa). “Lo faccio spesso, ma è un patto che abbiamo fatto quando ci siamo sposati…”, racconta. “Le ho detto che io un paio di mesi l’anno mi sarei goduto il sole, il mare ed il golf…”. Carraro ama il mare a tal punto da essere disposto a viaggiare ore e ore per andare dall'altra parte del Pianeta. Poi dice: “Vorrei che lavorasse meno”. E infatti Mara è una stakanovista doc, che ama tantissimo il suo lavoro.

Domenica prossima è previsto il ritorno di Mara in tv. E Carraro non ci pensa proprio all'idea che possa tornare a fare la casalinga. “No, per carità, non sono pronto ad averla in casa a pulire tutto il giorno…Io vorrei che lavorasse meno, perché Domenica In è un impegno di quaranta settimane l’anno…”, racconta a Novella2000. "Ama così tanto il suo lavoro a Domenica In che ormai credo di aver sposato Domenica In…”: una frase che spiega benissimo il suo stato d'animo.