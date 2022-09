Controcorrente, il giornalista fa sbottare Eleonora Evi: "Scusa tesoro"

10 settembre 2022 a

Botta e risposta a Controcorrente, nella puntata in onda sabato 10 settembre su Rete 4. Tutta colpa di un'espressione utilizzata da Alessandro Plateroti con Eleonora Evi. I due dibattono nello studio di Veronica Gentili sulle ricette per superare la crisi energetica, quando l'ex vicedirettore del Sole 24 ore si riferisce alla co-portavoce di Europa Verde con "scusa, tesoro...". "Tesoro? Io non mi rivolgo a lei in questo modo".

Ma il giornalista prosegue e controbatte sulla legge sulla tassazione dei profitti, che a suo dire "è fatta male ed è stata già bocciata una volta dalla Corte costituzionale e lo sarà di nuovo". "E quindi? Riscriviamola meglio questa legge..." replica la verde mentre Plateroti non si trattiene: "Ma ha capito perché non si può fare? C'è un diritto fissato dal Diritto fiscale che è quello della parità dei contribuenti davanti alla legge. Non si possono tassare i ricavi come stanno facendo. Se si vogliono tassare i profitti bisogna mettersi d'accordo su quali sono".

Finita qui? Neanche per sogno, visto che la Evi tira dritto, ma il giornalista la zittisce: "Sbaglia, Macron ha parlato ieri di contributo volontario delle imprese, perché è intelligente", afferma ancora il giornalista con le due posizioni che restano lontane anni luce.